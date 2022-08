Pak jsem se po letech dověděl, že to byla školní inspektorka, známá mé matky, a včas mne varovala, neb mne okamžitě někdo udal. Jó, to byl komunismus…

A nastoupil jsem jako mladý a zapálený dramaturg do slavné Malostranské besedy. Tenkrát jsem vymyslel program o ekologii a šel jsem na Václavák, kde bylo oddělení propagace, zadat vytištění letáku s Jiránkovým brontosaurem. V propagaci seděl tenkrát starší, bělovlasej chlápek a holky výtvarnice hned no to tě musíme představit, to je náš mladičký kolega Ota Kmínek, a to je náš kamarád pan Jiří Winter. Potřásli jsme si rukou, nevěděl jsem, jestli mu nemám říkat soudruhu, tak jsem mu radši neříkal nijak. Pak jsem vypadnul přes Karlův most zpátky do Besedy. Tam mi kolega Robert, skvělý údržbář, produkční, uklízeč, pořadatel a v nouzi osvětlovač a zvukař v jedné osobě povídá: tak co Neprakta? A já no coby? No jak na tebe zapůsobil? Jak zapůsobil, já ho neznám a vzpomněl jsem si na Kopyta a Mňouka. Dyť mi říkaly holky z Václaváku, že tě představily! Jo představily, ňákýmu Wintrovi…

V tu chvíli se Robert zhroutil v křečích smíchu, povídá, že jsem blbej magistr a abych ho okamžitě následoval ke Kocourovi na jedno, že to potřebuju. A fakt jsem to potřeboval, všechno mi vysvětlil, u jednoho nezůstalo, ale zahájit večerní program jsme stihli. Tak jsem se začátkem osmdesátejch poznal s Jiřím Winterem – Nepraktou.

A na co se můžete těšit v září?

Ve spolupráci s Českou unií karikaturistů bude nádherná výstava asi dvaceti našich špičkových kreslířů, karikaturistů a vůbec veselých lidí s tajemným názvem: „Život je jen náhoda“. Vernisáž bude 3. září opět ve 3 odpoledne a všechny vás zveme. Při ní si také budete moci zazpívat slavnou skladbu z repertoáru Osvobozeného divadla, kterou proslavila naše skvělá, bohužel již nežijící zpěvačka, Ljuba Hermannová. Ale také protagonisté divadla pánové Voskovec a Werich, a v neposlední řadě také pan Jiří Suchý. Ratajáci, pamatujete si, kam kdysi do Rataj nad Sázavou jezdil pan Werich? Kdo první si vzpomene a jméno, nebo alespoň místo mi zavolá na telefon, pošle mailem, nebo přes třeba whatsapp, nebo jakkoli jinak, má v Klubu Čtrnáctka na zářijové vernisáž půllitřík vína.

Ota Kmínek