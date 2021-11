Mottem organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je Pomáháme život žít. Je zde pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Podporu využívají často lidé s mentální postižením a chronickým duševním onemocněním. Pro všechny zájemce nabízíme bezplatně čtyři základní programy: Podporované zaměstnávání, Kurzy, Podporu při uplatňování práv a Tranzitní program.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

"Službu „šijeme na míru“ individuálním požadavkům klienta. Pokud je zakázkou klienta pomoc s nalezením vhodného zaměstnání, řešíme s ním v rámci podporovaného zaměstnávání, jak a kde práci hledat. Jak má vypadat životopis a co psát do motivačních dopisů. Někdo uvítá doprovázení na pracovní pohovory a využívanou podporou je i asistence přímo na pracovišti. Vždy dáváme klientům takovou podporu, aby byli aktivně zapojeni. Neděláme za ně to, co umí zvládnout sami. Situaci klienta kompletně mapujeme a podporujeme ho v oblastech, které jsou žádoucí.