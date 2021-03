I přes současná omezení spojená s koronavirem jsme v pondělí 8. února odstartovali dvanáctý ročník Prezentiády. Touto soutěží vybízíme studenty středních škol a druhého stupně základních škol ke zlepšení výstupu při prezentování. Hravou formou směrujeme soutěžící k prezentování svých nápadů, myšlenek a prací. Studentům taktéž nabízíme možnost naučit se vytvářet prezentace na úrovni a učit se v této oblasti od profesionálních řečníků a lidí, kteří se věnují prezentování a veřejnému vystupování.

Každoročně se Prezentiády účastní stovky studentů z celé České a Slovenské republiky. Minulého ročníku se i přes náhlé komplikace zúčastnilo 145 týmů, které se nebály ponořit se do neznáma, a získat tak nové zkušenosti s prezentováním na dálku. Náhlá omezení sice narušila běžnou strukturu soutěže, ale také otevřela dveře novým způsobům, jak obohatit dovednosti studentů. I tento ročník tedy nabídne soutěžícím možnost představit své myšlenky online.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy po dvou, nebo třech studentech ve dvou kategoriích – střední školy a druhý stupeň základních škol. Pro obě kategorie je průběh soutěže téměř stejný. Soutěžní týmy nejdříve vytvoří prezentaci na jedno ze zadaných témat a poté ji zašlou do Nominačního kola. Pro střední školy jsme vybrali témata „Téma SŠ 1“ a „Téma SŠ 2“. Týmy ze základních škol mohou vybírat z témat „Téma ZŠ 1“ a „Téma ZŠ 2“. Prezentace budou po ukončení přihlašování a odevzdávání prezentací zhodnoceny odbornou porotou, která z nich vybere ty po vizuální a věcné stránce nejlepší pro postup do Online kol.

Z Nominačního kola může postoupit až 100 týmů z každé kategorie do Online kol, kterých bude celkem deset pro každou kategorii. V Online kolech týmy obohatí svou prezentaci z Nominačního kola o verbální projev. U všech výstupů bude přítomna odborná porota, která výkony soutěžících zhodnotí a rozhodne o finálním pořadí týmů. Všechny prezentace Online kol budou zároveň nahrávány a živě vysílány pro diváky, kteří tak nepřijdou o zajímavou podívanou.

Z Online kol postoupí celkem 30 týmů z každé kategorie do grandfinále, které se bude konat prezenčně na ESF MUNI v Brně. Finalisté se mohou těšit na hodnotné ceny od partnerů soutěže, ale ani ostatní týmy neodejdou s prázdnou. Každému týmu, který se zúčastní Online kol, bude zaslán elektronický certifikát a dostane se mu možnosti zpětné vazby od porotců, díky které bude vědět, co zlepšit a čemu se při prezentování vyhnout.

Pro zájemce máme na webových stránkách soutěže připravené Tipy&Triky, které jim pomohou s nejrůznějšími aspekty prezentování od prvotního nápadu až po vystupování před publikem. Naleznou zde také informace o workshopech, které pro ně pořadatelé naplánovali tentokrát také v online podobě.

Veškeré podrobnosti o soutěži se dozvíte na webových stránkách www.prezentiada.cz.

Aktuální dění a pohled do zákulisí Prezentiády naleznete na Facebooku a Instagramu soutěže.

Harmonogram soutěže:

● 31. března Uzávěrka přihlašování a odevzdávání prezentací

● 5. dubna Vyhlášení výsledků nominačních kol

● 19. dubna - 30. dubna Online kola

● 23. května Zveřejnění finálových témat a konceptů

● 3. června a 4. června Finále na ESF MUNI

Autor: Jana Vítová