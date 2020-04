ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Tady jsou zkušenosti dětí i rodičů z 'Palachovky'a také ukázky z "krizového deníku", který si děti v některých třídách začaly psát a kreslit.

Karanténu trávíme doma s rodiči. Ti chodí do práce na kratší dobu. S kamarády se potkáváme na videohovorech. Babičce a dědovi voláme. Když něco potřebují, tak se domluvíme a dovezeme jim to. Učení máme přes internet, sledujeme různá videa, pracujeme s dokumenty, někteří mají on-line hodiny, zpracováváme úkoly i výtvarně. Třeba mapy nebo deník. A kromě úkolů třeba vařím, hraju hry nebo jezdím na kole. (žačka 8. ročník)

Na karanténě mi nejvíc vadí, že se nemůžu setkávat s kamarády. Úkoly ze školy stíhám sice jen tak tak, ale stíhám. A učím se i přes aplikaci umimeto.org anebo matika.in. S paní učitelkou komunikujeme přes Bakaláře, natočila nám i video. A když mám volno, chodíme na procházky, jezdím na haverboardu, vyrábím, třeba zažehluji korálky. (žačka 4. ročník)

Karanténu trávím různě. Snažím se dělat domácí úkoly hned, ale moc se mi nechce. Úkoly přes internet mně vyhovují. Chodím s tátou do přírody a taky rád hraju na tabletu. (žák 6. ročník)

„Mamí, slyšelas to? Od zítřka se nechodí do školy! To je pecka!“ V tu chvíli mi proběhlo hlavou spoustu myšlenek. Ta první nejspíš byla: Bezva – nebudu muset připravovat svačiny! Ale vzápětí zákonitě ta druhá: Budu muset vařit obědy… A pak: Nebudeme se celá rodina ráno motat v koupelně! Budeme se motat celý den v baráku…

Myšlenek bylo hodně, ale nad nimi vítězila zvědavost, jak to všechno bude asi probíhat. Největší překvapení bylo, že dny ubíhají stejně rychle jako v běžném režimu a na nudu nějak není prostor. Představě, že budeme ze zoufalství hrát mnohohodinové strategické hry nebo že z nedostatku jiných nápadů uklidíme dům od sklepa po půdu, se teď už jen směju.

Takže co děláme? Dost času věnujeme škole a učení (no a taky tomu vaření). Místo tělocviku pracujeme na zahradě nebo trénujeme stojky. Místo výtvarky aranžujeme kytky do vázy a hudebku máme každou chvilku i mimo rozvrh. A čteme, díváme se na filmy a seriály, hrajeme hry… Užíváme si to jako dovolenou – jako čas, kdy můžeme být spolu. Ale je asi jasné, že si pak každý z nás rád zaleze do svého soukromí a užívá si samoty. Nebo třeba dlouhého klábosení se stejně izolovanou kamarádkou. (maminka žačky 6. ročník)

Karanténa je dobrá, že nemusíme vstávat do školy, ale špatná v tom, že nemůžeme s kamarády ven. Rodiče chodí do práce, ale když mají volno, chodíme na zahradu a občas se projedeme na kole. Když jsme doma, hrajeme karty a Monopoly. Rád koukám na televizi a hraji na tabletu. S rodiči dělám úkoly, nejraději mám přírodopis. Oni říkají, že to je zátěž pro jejich nervy, protože se mi občas moc nechce a musí mě nutit. Už se těším, až bude vše normální. (žák 6. ročník)

Stanislava Zoufalá, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře