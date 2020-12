Eva hledala vhodné nabídky práce a účastnila se pracovních pohovorů. V některých obchodních řetězcích absolvovala i bezplatnou praxi, aby získala reálný náhled na konkrétní práci, své dovednosti a schopnosti.

Nabídky zaměstnání dostávala i na Úřadu práce, kde byla registrovaná. Doporučenku na pracovní pohovor a práci na zkoušku dostala Eva do firmy Benevita s.r.o. Zde Eva zaujala svými schopnostmi, ale nakonec zaměstnání odmítla. Absolvovala pohovor i do sociálního podniku Meryup – cycling, s.r.o., kam se v srpnu 2019 rozhodla nastoupit. V tomto zaměstnání nejprve využívala asistence při dojíždění do práce i na pracovišti při zaučování se ve svých pracovních úkolech. Během pár týdnů se osamostatnila a asistence nebyly potřeba. Kvůli neshodám na pracovišti dostala v listopadu 2019 výpověď. Po celou dobu spolupráce byl zapojen i opatrovník, se kterým jsme zásadní kroky se souhlasem klientky konzultovali.

Eva neztrácela čas. Znovu se zaregistrovala na Úřadu práce a stále se svou pracovní konzultantkou z Rytmusu hledala jiné zaměstnání. Vzhledem k tomu, kolik různých starostí a termínů Eva řešila ve stejný čas, se vloudila i chyba. Zapomněla na schůzku na Úřadu práce a hrozilo vyřazení z evidence a ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti! Chybu se podařilo napravit díky rychlé komunikaci konzultantky s pracovnicí na ÚP.

Přestože Eviny finance zatím stále spravuje její opatrovník, Eva chce mít přehled o svých příjmech a výdajích. Přihlásila se do kurzu Hospodaření s penězi. Zajímá se o finanční transakce, které jsou v běžném životě důležité, ale neví, jak s nimi pracovat. Procvičuje také porovnávání cen dle váhy nebo množství, například u ovoce, zeleniny nebo masa. Vše, co se v kurzu naučila, si vyzkoušela i v obchodě při nákupech. Ví, jak zaplatit na samoobslužné pokladně. A protože by ráda v budoucnu cestovala do zahraničí, tak v rámci kurzu počítala základní výdaje na cestování, jako je vízum, letenka, kapesné, pojištění a ostatní nutnosti.

Také ji zajímají informace ohledně bankovního účtu, platební karty – jak platit, limity výběru a spravování účtu. Eva si je vědoma, že se pravidelně platí různé poplatky. Protože Eva dojíždí do práce vlakem, zařídila si s podporou klíčového pracovníka IN Kartu, kterou používá pro uplatnění slevy při koupi jízdenky. Naučila se, jak kartu používat, jak ji prodloužit i jak uložit peníze na elektronickou peněženku.

V únoru 2020 se Eva s podporou pracovní konzultantky začala ucházet o zaměstnání v Hospici Dobrého pastýře – Tři z.ú. v Čerčanech jako pracovník úklidu. Nejprve si práci vyzkoušela jako bezplatnou praxi a od března byla zaměstnána na dohodu o provedení práce. Stejně jako většiny z nás se i Evy dotkla všechna opatření kvůli Covid – 19 a pár týdnů do zaměstnání nemohla chodit. V květnu začala chodit do zaměstnání dle pravidelného rozpisu směn. Zpočátku byla na pracovišti i při jednání se zaměstnavatelem třeba podpora asistenta. Po několika týdnech se osamostatnila a od září získala pracovní smlouvu. Evu práce baví a pracovní povinnosti dobře zvládá.

Autor: Pavla Fleischhansová