Olympijský den dostal do vínku roli šířit olympijské hodnoty mezi lidi bez rozdílu pohlaví a věku, propagovat zdravý životní styl a radost z pohybu. V roce 1948 se slavil Olympijský den poprvé v devíti zemích. Dnes se slaví prakticky po celém světě a zapojují se do něj desítky miliónů lidí.

/FOTOGALERIE/ 23. června slaví celý sportovní svět Olympijský den. Toto datum nebylo zvoleno náhodně. Právě v tento den byl v roce 1894 v Paříži založený Mezinárodní olympijský výbor a zároveň bylo rozhodnuto o obnovení olympijských her. Letos však do červnového termínu zasáhla pandemie koronaviru a tak byl již podruhé za sebou přeložen na září.

