Kdo si hraje, nezlobí. Na Deskovkách v Mědínku to platilo dvojnásob

Již 3. ročník turnaje deskových her Deskovky open přilákal do hotelu Mědínek v Kutné Hoře nadšence z různých koutů kraje. Malí i velcí změřili své síly a hráli s radostí a s nadšením. Všichni společně rodiče i děti se vrátili zpět do fantazijních světů a bavili se znamenitě.

Open desk v Kutné Hoře. | Foto: Pavel Tůma

Děkujeme organizátorům a příští rok na shledanou. Autor: Pavel Tůma