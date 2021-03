Je to již rok co jsme měli poslední akci a to Krmení lesní zvěře 22. února. Všechny naše společné akce ve Sluníčku byly a jsou stále zrušené. Děti přišly o Vítání jara s karnevalem, Matějskou pouť v Praze, Netradiční Čarodějnice, Otvírání potůčků, MDD, Hurá prázdniny.

O prázdninách se nám podařilo uskutečnit týdenní psychorehabilitační pobyt v penzionu Artur v Janově nad Nisou. Všem se moc líbilo a hlavně to bylo bez roušek, které jsme mohli odložit. Po krásném týdnu na horách jsme připravili další třídenní akci 18.-20. září. Zvířata a my. Bylo to páteční povídání o zvířatech žijících v ZOO, sobotní výlet do ZOO Jihlava a nedělní odpoledne s malováním zvířátek, které jsme v ZOO viděli. Pak nás čekalo opékání buřtíků a prima nálada u grilu.

Další naplánované akce byly opět zrušeny díky covidu-19. Tentokrát to byly akce jako Vítání podzimu s opékáním buřtů a kapelou J.B.Band, Drakiáda, Mikulášská, Vánoční posezení. Tak jsme se nemohli ani rozloučit jak s akcemi tak s naší klubovnou z které jsme se museli vystěhovat.

Velké stěhování proběhlo 9. ledna dopoledne. Nákladní auto se otočilo 3x, kluci stěhováci byli úžasní a obdivuhodní. Se skříněmi si pohazovali jako by nic nevážily, byli rychlí a nic nerozbili za což jim moc děkujeme. Vše nám převezli na novou adresu do bývalé družiny. Jsme tam spolu se spolkem Sam. Postupně jsme uklízeli, stěhovali, vybalovali, myli, čistili, zařizovali a stále ještě doděláváme, aby to bylo tak pěkné jako v minulé klubovně. Práce je tam ještě dost. Záclony už ale v jedné herně visí a do druhé se jen čeká na pojezdy a žabky a budeme opět věšet záclony.

Dnes se s dětmi se vídám málo a když se potkáme, tak se hned ptají kdy už si půjdou hrát do nové klubovny. Je mi jich líto, ale otevřít nesmím. Chodím tam teď jen uklízet a dodělávat co se dá. Je to tam už pěkné, ale bez dětí je tam smutno, chybí tam ten náš všudepřítomný smích. Letos už jsme přišli o procházku zimní Kutnou Horou, Stavění sněhuláků, Krmení lesní zvěře, Vítání jara či Matějská pouť.

Připravené jsou další akce, ale jestli budou to je ve hvězdách. Na léto by měl být i týdenní Artur… Dětem schází setkávání s kamarády, hry a soutěže ve Sluníčku. Když se s některými potkám, hned se ptají kdy už to „nové Sluníčko“ otevřu. Já bych otevřela hned, ale nemůžu, musím uposlechnout nařízení vlády. Kdy se naše Sluníčko rozsvítí, je zatím v nedohlednu.

Autor: Eva Lebedová, předsedkyně klubu