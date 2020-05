/FOTOGALERIE/ Pro potřeby pečovatelských služeb, které se doma starají o seniory a další lidi závislé na jejich pomoci, sestavil Institut sociální práce „Cvičení vleže, Cvičení vsedě a uvolňující Dechová cvičení na doma“. Zájemcům jsou v elektronické podobě k dispozici na informačním portálu zitdoma.cz. V tištěné podobě ho pečovatelky a pečovatelé rozdávají především těm, kteří přístup na internet nemají.

„Cílem terénních sociálních služeb tohoto typu je co nejvíce podpořit zachování dosavadních schopností svých uživatelů. Starší senioři i další lidé s omezenou pohyblivostí v posledních týdnech často přišli kvůli koronaviru o možnost pobytu na čerstvém vzduchu, o osobní návštěvy, a tím se velmi snížila hojnost a pestrost podnětů, které je udržují v dobré fyzické i psychické kondici a předcházejí dezorientaci právě z jejich nedostatku. Proto jsme pro ně připravili cvičení, které by je nemělo odradit náročností, naopak, mělo by jim pomoci se udržet svěží,“ řekla expertka Institutu Ilona Čtvrtníková.