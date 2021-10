/FOTOGALERIE/ V Alzhehimercentru Filipov rádi pečou. K říjnu neodmyslitelně patří sbírání kaštanů a ořechů, šípku, pouštění draků, sklízení jablek, barevné lisy a také řepánky – jídlo našeho dětství.

V Alzheimercentru Filipov pekli klienti řepánky. | Foto: Martina Svobodová

"Během povídání o podzimu s našimi klienty jsme při zmínce o řepánkách na ně dostali neuvěřitelnou chuť. Proč si je sami neupéct? Připravili jsme si vše potřebné a pustili se do toho. Padla na nás malá nostalgie, když jsme vzpomínali, jak nám je naše maminky pekly, co jsme při tom dělali a jak jsme si na nich pochutnávali, když jsme jako děti přiběhly z venku domů, do tepla. Bylo to krásné odpoledne a ta vůně - je prostě nezapomenutelná."