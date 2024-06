/FOTOGALERIE/ Modrobílé kostýmy, dětské písničky, slavobrána, šerpy i občerstvení nachystané rodiči - to vše patřilo ve čtvrtek 13. června k slavnosti pasování předškoláků na školáky v Mateřské škole v Kobylnici. Do mateřinky v dvousethlavé obci se sjely děti z širokého okolí - z Rohozce, Svatého Mikuláše, Žehušic i dalších vesnic.

Celkově má jednotřídka umístěná do krásné historické budovy obklopené stromy kapacitu 22 dětí. Na pasování předškoláků panovala příjemně neformální atmosféra, když pětice oslavenců přebírala šerpy, ukápla nejedna slza. „Bývá to silný moment pro nás všechny,“ přikyvovala ředitelka školky Dana Krátká poté, co všechny děti na cestu do dalšího vzdělávání všechny, stejně jako paní učitelka, pevně objala.

Byť jsou zdejší rodiče z různých vesnic, uvolněně si povídali a připravili společně občerstvení - pomáhat školce jsou tu zvyklí. K dalšímu vzdělávání míří zdejší školkáčci tradičně zejména do Nových Dvorů a Žehušic.

Kobylnická školka je jednou z 57 škol a školek, které ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora s Eduzměnou spolupracují. Nadační fond tu pomohl například vůbec poprvé požádat o dotační podporu prostřednictvím programu „šablony“, díky čemuž se podařilo najít financování pro zdejší paní asistentku.

Škola čerpala i právní a konzultační služby Eduzměny, radila se s lektorkou Začít spolu při tvorbě center aktivit a především využívá podpory průvodkyně - v minulosti například při zavádění tripartit, tedy schůzek ve složení dítě - učitel - rodiče.