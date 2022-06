"No, co vám budu povídat,

ještě před půl rokem by mne nenapadlo, čeho se ještě na stará kolena dožiju. Zažil jsem přepadení Maďarska (to jsem byl ještě hodně mrňavej), pak stejné přepadení Československa. To už jsem měl pobráno trošku rozumu, ale zase ne tak moc. Malovali jsme letáky a lepili v Praze i v Ratajích na kde co. Sundávali jsme směrovky z křižovatek, leželi jsme za sochami na rampě muzea, když ožralí mužici spustili palbu. Poslouchali jsme při tom Československý rozhlas a televizi, než šéfové ožralých mužiků dosadili své vedení a hlasatele do těchto, dnes říkáme, médií. Pak jsme volně přeladili na Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. A hltali jsme každou zmínku o tom, že nás ve svobodném světě někdo podpořil. Jakkoli. Finančně, nebo alespoň slovem, demonstrací… No, jsou to vzpomínky.

Pak přišel Afghanistan, to už jsem vnímal, neb mi bylo sedmadvacet. Celá léta jsme s nadšením sledovali, jak tam Rusáci dostávají, no víte na co. To už jsem se o vztah Rusáků k světu zajímal více, a z nikoli zcela veřejných zdrojů (to za komunistů nebylo v módě) jsem se dozvěděl o hladomoru na Ukrajině, o pokusu o přepadení Finska, které Rusáci nejspíš dodnes nerozdýchali, o dopise diktátora Vissarionoviče Hitlerovi, ve kterém mu gratuluje k obsazení části Polska slovy „…jsem rád, že tato odporná skvrna navždy zmizela z mapy Evropy…“, a přitom on zabral tu druhou půlku. A tom, jak se spaktovali s Hitlerem a umožnili mu napadení další části Evropy… A o Katyni… A teď stejné hordy z východu přepadly Ukrajinu. Nebo spíš to byli synové a vnuci těch, kteří přepadávali, znásilňovali a vraždili v předešlých agresích.

Když jsem uvažoval, zda tuto výstavu vůbec realizovat, byl jsem velmi dlouho na vážkách. Dělat si srandu z lidského utrpení? A pak jsem si vyhledal pár obrázků našich i zahraničních kreslířů. Úžasné, co bez jakéhokoli laciného odsouzení dokázali vytvořit! To nejsou jen kresby, to je kus filozofie… A byl jsem rozhodnutý. Výstava bude. Aby ožralá soldateska z východu viděla, co si o nich myslíme. Aby skončila svoji brutální totální válku, aby se k názvu Lidice nepřiřazovaly další názvy měst a vesnic. Třeba Buča nebo Mariupol. A také proto, aby na obou stranách přestali umírat sotva dospělí kluci a holky. Možná i budoucí kreslíři humoru.

No, kdysi někdo chytrý řekl: „…Inter Arma Silent Musae…“, tedy „ve válce mlčí můzy“. Nemyslím, že měl ten starověký latinský učenec pravdu. Ve válkách vznikala velká díla, těmito válkami více či méně ovlivněná. A tak je tomu i dnes, sami se můžete v naší galerii začátkem června přesvědčit. Přijeďte na vernisáž výstavy „Sláva Ukrajině“! Bude jako vždy první sobotu v červnu ve tři odpoledne, tedy 4. června v 15 hodin. Výstavu obeslali kreslíři z půlky světa. No, z půlky ne, ale ze třetiny. Po skončení výstavy ji okopíruji a pošlu do Dejvic na Ruskou ambasádu. A pošlu reakci, pokud ovšem nějaká bude."

Ota Kmínek