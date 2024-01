Pro plátce daně z nemovitých věcí vyhradil finanční úřad speciální infolinku

Pro lepší zajištění informovanosti vlastníků nemovitých věcí zřídil Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Kutné Hoře a v Čáslavi, infolinku k dani z nemovitých věcí na rok 2024 na telefonním čísle 327 536 370. V provozu bude každý pracovní den až do konce ledna, a sice od pondělí do čtvrtka mezi 8. a 17. hodinou a v pátek od 8 do 14 hodin.

Loni v listopadu byl schválen zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Rozsáhlá novela byla přijata i pro zákon o dani z nemovitých věcí, která mimo jiné výrazně zvyšuje částku daně z nemovitých věcí, a obsahuje mnoho dalších úprav. Daň z nemovitosti od roku 2024: Majitelé si připlatí. Zvýší se o 80 procent Provedení některých změn, zejména přepočet daně novými sazbami, zajistí finanční úřad. Ovšem řada dalších opatření se dotkne přímo vlastníků nemovitostí, kteří budou mít povinnost podat na rok 2024 nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.