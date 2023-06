Den dětí a mládeže připravil sváteční oslavu ve formě popletených pohádek

Čtenář reportér

Co se stane, když se popletou pohádky nebo postavičky zabloudí do jiných pohádek? To bude možné zjistit ve čtvrtek 1. června od 15 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře. Návštěvníky čekají soutěže pro děti, malování na obličej, skákací hrady a losování tomboly. A samozřejmě každý za splnění úkolů dostane nějakou drobnost.

Den dětí v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře. | Foto: se svolením DDM Kutná Hora

„Počasí má být krásné, takže se namažte opalovacím krémem a doražte. Těšíme se na vás," pozval veřejnost na oslavu Dne dětí v Kutné Hoře ředitel DDM Michal Smrkovský. Po besedě s policisty si děti z Dačického školky zajezdily na motokárách O hudbu se postará MP Sound a chybět nebude ani zmrzlina. Michal Smrkovský