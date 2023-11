Děti se tak v klidu podívaly, kam pekelníci chodí školy, kde vaří, kde spí, nebo kde sídlí samotný Lucifer. A kdo měl přece jen trochu strach, na některé věci si posvítil.

Zdroj: Youtube

V jedné ze tříd si děti vyrobily čertovské rohy a svítící plamínek. Prohlédnout si mohly také výstavu tvorby výtvarných kroužků domu dětí a mládeže a loutky a akvarely řezbářky a výtvarnice Hany Richterové.

Peklo v Dominiku vzniklo za podpory Města Kutná Hora. Poděkování za zapůjčení sběratelských předmětů patří Lence Choutkové.

Jak se dostat do pekla?

Stačí přijít do Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře a u vstupu si vyzvednout herní kartu s úkoly. Tam také dostanete všechny potřebné informace a pak už nezbývá než vyrazit do pekla. Vyplněnou kartu následně u východu vhodíte do schránky. Všechny karty budou po ukončení výstavy zahrnuty do slosování o hezké ceny.

Otevírací doba do konce listopadu: pondělí až pátek: od 16 do 18 hodin, sobota a neděle od 15 do 18 hodin. Vstupné dobrovolné. Skupiny se musí předem objednat na e-mailové adrese: ddm@ddmkh.cz.