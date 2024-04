Údolí broučků pomůže dětem načerpat inspiraci k namalování soutěžního obrázku

Uzavřený prostor pro květiny a broučky vznikl v minulých dnech na zahradě Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře. Zájemci tak mohou přijít prozkoumat, co žije v místním „Údolí broučků“, a při té příležitosti načerpat inspiraci do výtvarného klání s názvem Co žije v trávě.

Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře připravil výtvarnou soutěž s názvem Co žije v trávě. | Foto: se svolením DDM Kutná Hora

K vytvoření soutěžního obrázku mají děti využít šablonu se zvětšovací lupou. V ní zachytí detail toho, jaké živočichy v trávě objevily, a zbytek papíru pak domalují nebo dokreslí podle vlastní fantazie. Omalovánka je ke stažení ZDE. Výtvarnice a údržbář spojili síly. Ze starého dřevěného domku vznikla knihobudka Výtvarné práce je potřeba přinést do úterý 7. května do Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře, či se lze předem domluvit na předání na jiném místě.