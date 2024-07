Ukrajinský orchestr Lords Of The Sound.

Skladby jednoho z nejvýznamnějších filmových skladatelů všech dob, Hanse Zimmera, se v podání ukrajinského orchestru Lords of The Sound rozezní ve středu 28. srpna od 19 hodin v zahradách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Německý génius se proslavil svou hudbou k filmu Rain Man. „Při skládání hudby k filmu Rain Man jsem si říkal: Nesnaž se přehlušit postavy. Necpi se zbytečně do popředí. Raymond, hlavní postava, ve skutečnosti nechápe, kde se nachází. Nevnímá okolní svět tak jako my… Proč tedy nesložit 'hudbu světla' jako symbol světla, které existuje jen v jeho hlavě?" zavzpomínal Hans Zimmer.

Tato inovativní práce mu přinesla první nominaci na Oscara a otevřela dveře ke spolupráci s nejlepšími hollywoodskými režiséry. Jeho hudba k filmu Lví král získala Oscara, Zlatý glóbus a Grammy, což potvrzuje jeho status jednoho z nejlepších skladatelů v historii.

close info Zdroj: PB Production zoom_in Pozvánka na koncert ukrajinského orchestru Lords Of The Sound v zahradách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Ukrajinský orchestr Lords of The Sound nyní přichází se svým koncertem do Kutné Hory, aby přinesl to nejlepší z tvorby Hanse Zimmera. Příznivce hudby čeká nezapomenutelný zážitek plný symfonického zvuku, rockové kapely, zářivých vizuálních efektů a silných vokálních partů sólistů a sboru. Energie a pozitivní síla této skupiny leckoho pohltí a vtáhne do světa filmové hudby jako nikdy předtím.

Délka koncertu bude dvě a půl hodiny s dvacetiminutovou přestávkou. Vstupenky v předprodeji si lze koupit ZDE nebo ZDE.