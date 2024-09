Lucie Römer dnes 10:15

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kapela Jonáš, divadelní skeče, aikido či soutěž v co nejpomalejším jedení čokolády. To je jen zlomek programu, na který zve v sobotu 21. září sousedská slavnost Zažít město jinak. Pátý ročník připravuje opět spolek Kutnopolis a rozhodně je na co se těšit. Z Jungmannova náměstí zmizí na jeden den auta a toto malebné místo se promění v jedno velké „hřiště“.