/FOTO, ROZHOVOR/ Recitál básníka, zpěváka a kytaristy Pavla Štědrého „Po pěti linkách za vlčím mákem“ připravila umělecká agentura ArcusGallery na sobotu 4. května od 17 hodin v kavárně Čert a Káča v Husově ulici v Kutné Hoře. Autor v podtitulu recitálu upřesnil: Písničky a verše, o tom, co v nás kvete, z makovice zpívajícího grafika Pavla Štědrého.

Zpívající grafik Pavel Štědrý. | Foto: se svolením ArcusGallery

V relativně krátké době navštíví zpívající grafik Pavel Štědrý magické město dvou katedrál podruhé. Při krátkém vystoupení na lednové vernisáži výstavy Hora Kutná v umění výtvarném zaujal a okouzlil všechny, kteří byli přítomni. A tak se vlastně zrodil nápad připravit větší recitál, takže autor bude mít možnost svými poetickými, ale také vtipnými a optimistickými vlastními zhudebněnými texty oslovit širší publikum.

Dvě otázky pro Pavla Štědrého

Můžete přiblížit program svého kutnohorského vystoupení?

Protože jsem šel několikrát vstříc lásce, ale nakonec mě těsně minula, tak pár písniček bude o i tom. První písničkou, kterou zazpívám a zahraju, je Maková panenka, tu nemůžu vynechat, protože tou to vlastně začalo. Maková panenka je dívenka půvabná, téhle bude za dva roky už čtyřicet, ale já ji vidím pořád mladičkou. Pak zahraju pár skladeb s historickými motivy, k tomu vždycky s vysvětlením, o čem to je. A také zaznějí „ptákoviny“, které vznikly z okamžitého nápadu. Někdy to bylo jen sousloví, nebo jeden krátký verš, a pak už se sloky samy hrnuly na papír. Uchopil jsem svoji nejmilejší hračku, češtinu, a obracel ji v dlani. Budu se také věnovat několika písničkám, které vznikly po přečtení knížky Strážci země, a další, co budu hrát, nechám na momentální náladě publika.

Vaším poznávacím znamením jsou vlčí máky. Proč?

Pokud jde o vlčí máky, tak vždycky uvádím, proč je mám tak rád a proč se často objevují v mých textech. Je to ze tří důvodů. Tím prvním je jejich krásná barva, která zdálky upoutá a rozveselí. Smějící ústa jsou skoro vždycky červená. Druhým důvodem je, že vlčí mák málokdy roste sám. Většinou má kolem sebe několik červených kamarádů, a to bych rád, aby se dělo i s námi. Posledním důvodem je, že vlčí mák má zůstat tam, kde vyrostl, přeneseně - člověk by měl zůstat tam, kde se narodil. Když tento kvítek utrhnete, tak vás sice chvilku potěší, ale pak zahyne. Tak je to i s lidmi. Neměli by se vytrhávat z rodné země a odnášet někam, kde je sice zpočátku možná hezky, ale po čase v člověku zase vzroste touha být doma. Vrátit se tam, kde začal růst a kde vykvetl…

Zpívající grafik Pavel Štědrý si s češtinou opravdu rozumí, to je zřejmé. A tak vás pořádající ArcusGallery zve na recitál Po pěti linkách za vlčím mákem plný krásných písniček a básní, kytarových akordů, slovních hříček, poetických textů, radosti z jazykových ekvilibristik, tklivých balad i veselých písní žáků darebáků… To vše v sobotu 4. května od 17 hodin v kutnohorské podloubní kavárně Čert a Káča. Vstupné bude dobrovolné.

Pozvánka na recitál zpívajícího grafika Pavla Štědrého v kutnohorské kavárně Čert a Káča.Zdroj: se svolením ArcusGallery