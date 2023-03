/FOTOGALERIE, VIDEO/ Rozjet vlastní fotokoutky, lepší tréninky basketu, školu hry na flétnu či pořádání soutěží v jízdě na dirt bike - nápady na vlastní projekt se to v pátek 10. března v kutnohorské městské knihovně jen hemžilo. Středoškoláci měli na brainstorming skutečně exkluzivní mentory, do Kutné Hory za nimi na akci 30 pod 30 live přijeli youtuber Kovy a podnikatel s joji Václav Kroutil.

Ze setkání středoškoláků s názvem 30 pod 30 live v Knihovně Kutná Hora. | Foto: Zuzana Kudrová

„Je tu někdo, kdo přemýšlel, že by se chtěl živit podnikáním?,“ odstartoval svůj workshop jojer Kroutil. V zaplněném sále se nesměle zvedly tři ruce. To ale mistra Evropy v jojování neodradilo a svižně asi třicet studentů místních středních škol provedl byznysovými kroky od odhalení své vášně přes vyhodnocení rizik po realizaci a propagaci projektu. V závěru došlo i na konzultace jejich nápadů. „Chtěl bych, abyste si odnesli, že podnikat se dá úplně v čemkoliv,“ shrnul třicátník. „Když jsem to dokázal já, s jojem, zvládnete to i vy,“ dodal.

Ve vedlejším sále paralelně vyprávěl influencer (jak sám říká, vlivník) Kovy další skupině středoškoláků, jak se z parodií prasátka Peppa a Haliny Pawlovské stal jedním z nejúspěšnějších českých youtuberů, kteří zábavnou formou zprostředkovávají mimo jiné i politická témata. Sdílel, jak překonával strach, když si poprvé sedl před kameru, jak předchází repete syndromu vyhoření či jaký byl nečekaný přínos jeho stěhování do USA.

Celou přednáškou se nesla výzva překonávat svoji komfortní zónu. „Protože právě, když máme pocit, že se chystáme na něco, z čeho máme strach, nás většinou čeká nějaká zkušenost, co nás něco naučí a díky které se staneme sebevědomějšími,“ řekl. Na jen o osm až deset let mladší posluchače apeloval, aby se nebáli experimentovat. „Protože žijeme ve světě, kde se věci mění stále rychleji. Řada z vás bude dělat povolání, která ještě ani neexistují,“ řekl s tím, že i jeho pracovní dráha koneckonců kopíruje tuhle skutečnost.

Karel (Kovář) alias Kovy i Václav (Vashek) Kroutil jsou součástí žebříčku úspěšných lidí časopisu Forbes 30 pod 30. Do Kutné Hory přijeli na pozvání Nadačního fondu Eduzměna, který celý večer pořádal společně s žáky a studenty ze všech kutnohorských středních škol. Ti akci významně zajišťovali produkci, obsah i propagaci, komunikovali sami s mluvčími a také ji sami moderovali. „Cílem bylo podpořit mladé lidi, aby se nebáli dělat více svoje vlastní projekty a inspirovat je těmi úspěšnými lidmi,“ shrnuje koordinátorka setkání Monika Seifertová z Eduzměny.

Akce by neměla skončit jen VIP selfiečky. Nyní mají středoškoláci možnost čerpat od Eduzměny minigranty ve výši celkem 100 tisíc korun právě na svoje vlastní projekty. Dočkáme se v Kutné Hoře nového podcastu? Výletů za regionálními vinaři? Nechme se představit.

Jisté je, že studenti z akce odcházeli nadšení. „Přemýšlíme teď nad tím, jak zařídit nové basketbalové tréninky,“ shodli se Michal a Matěj. „Jak Kovy mluvil o cestách do zahraničí, bylo úplně nejlepší,“ usmívala se středoškolačka Lucie. „Podařilo se mi načerpat energii se sám do něčeho pustit,“ odcházel do nočních ulic Kutné Hory gymnazista Matěj.

Lucie Römer