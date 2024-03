/FOTO/ Zprávu o výsledcích dotačního řízení Ministerstva kultury ČR obdržela Knihovna Kutná Hora. Může tak díky získané podpoře realizovat hned několik nových záměrů. Čtenáři se mohou těšit třeba na zavedení zcela nové služby půjčování audioknih online, dále na široké spektrum kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených na osobnosti Jiřího Šlitra, Josefa Škvoreckého, Bedřicha Smetany a Jiřího Wolkera.

Knihovna v ulici Na Náměti v Kutné Hoře. | Foto: Šárka Jungwirthová

Knihovna může také uspořádat rozsahem poměrně náročnou dvoudenní krajskou přehlídku dětských recitátorů nazvanou Dětská scéna. Spolu s již získanou podporou projektu BOOKstart, aneb s knížkou do života budou realizovány projekty za více než 200 tisíc korun.

Získané prostředky uvidí čtenáři vlastně okamžitě. „Díky získané grantové podpoře rozšiřujeme zase o kousek spektrum našich služeb. Od dubna spouštíme půjčování audioknih online. Jde o žádanou službu, která bude pro registrované čtenáře knihovny zcela zdarma. Takže když chcete poslouchat zvukové knihy, nemusíte si už půjčit fyzicky CD, ale stáhnout si knížku přímo do mobilu či dalšího zařízení,“ řekla ředitelka kutnohorské knihovny Gabriela Jarkulišová.

Březen patří čtenářům. Kutnohorská knihovna pro ně připravila zajímavý program

Dalším výsledkem získané dotace je fakt, že některé plánované aktivity budou opět o něco přístupnější všem, protože budou prostě levnější. „Týká se to třeba zájezdů letošního Českopisu, kdy pojedeme do míst spojených s osobnostmi Bedřicha Smetany nebo Jiřího Šlitra, ale i zájezdu do divadla za Josefem Škvoreckým. A doufám, že výčet získaných prostředků není úplný, aktuálně čekáme na výsledky grantu ze Středočeského kraje a očekáváme také dubnové spuštění některých dalších možných výzev,“ dodala Gabriela Jarkulišová.