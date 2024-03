/VIDEO/ Dvacet pět dětí prožije v pátek 22. března v kutnohorské knihovně večer plný zábavy, her, soutěží, čtení včetně přespání. Opět je tu Noc s Andersenem. Tentokrát to bude o vodě.

Knihovna v ulici Na Náměti v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Luboš Hájek

Knihovna Kutná Hora se k Noci s Andersenem poprvé připojila v roce 2004. Už více než 500 dětí tak zažilo dobrodružství, hry i soutěže spojené se čtením. Protože slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“

V Kutné Hoře Noc s Andersenem už řadu let patří druháčkům. Proč? „Díky spolupráci se všemi základními školami podporujeme v projektu Knížka pro prvňáčka už v první třídě vznik čtenářských návyků, snažíme se nastartovat lásku ke čtení, dobré literatuře. A protože jsou to právě prvňáčci, kteří plnili řadu úkolů, poznávali dobré knížky, hledali cestu ke čtení a byli pak při městské slavnosti pasováni na čtenáře, zveme je následně do knihovny na Noc s Andersenem,“ uvedla knihovnice Zdenka Bartošová.

Každý ročník má vlastní téma. „Letos je spojovacím tématem voda, která má mimochodem v pátek 22. března také svůj mezinárodní svátek. Na děti tak čeká spoustu zábavy spojené právě s vodou a o vodě,“ doplnila Zdenka Bartošová.

Pozvánka na Noc s Andersenem.Zdroj: Knihovna Kutná Hora