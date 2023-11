Vánoce v Přístavu: přání klientů nejsou nesplnitelná, radost udělá i drobnost

/FOTO/ Pro velký úspěch se Oblastní charita v Kutné Hoře rozhodla opět připravit Vánoční strom splněných přání, na kterém si zájemci budou moci vybrat přání konkrétního klienta a to mu splnit. Zastavit se pro něj lze v Centru Přístav v ulici Jiřího z Poděbrad od úterý 28. listopadu do čtvrtka 30. listopadu vždy v čase od 9 do 16 hodin.

Vánoční strom splněných přání v Centru Přístav v Kutné Hoře v roce 2022. | Foto: Marcela Mommersová

Nápad s vánočním stromem a přáníčky byl poprvé zrealizován v roce 2022, a sice především z důvodu, že počet klientů již překročil 100 osob a panovala obava, že zajistit malou drobnost pro každého už centrum nezvládne. Následovala tedy výzva s žádostí, zda by veřejnost byla ochotná pomoct. Hned první den si lidé vyzvedli téměř 80 přání. To opravdu nikdo nečekal a zahřálo to u srdce. Všichni do jednoho následně přinesli krásně zabalená splněná přání. „Byli jsme dojatí, když jsme při vánoční besídce klientům dárky předávali. Těm, kteří se nemohli vánoční besídky ze zdravotních důvodů zúčastnit, jsme dárky osobně dovezli a předali," zavzpomínali zástupci Oblastní charity v Kutné Hoře. Kolik radosti a štěstí každá splněná drobnost přinesla, lze vidět na fotografiích z besídky ZDE. Bude tomu stejně i letos? Klienti jsou senioři, lidé se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Jejich přání nejsou velká, stačí malá pozornost. „Rádi vám poradíme přímo v našem centru. Splněná přáníčka, nám doneste na to samé místo do středy 6. prosince do 15 hodin. Jako každý rok uspořádáme pro naše klienty besídku s cukrovím, řízky a bramborovým salátem, nazdobeným stromečkem, pod kterým najdou dárky od vás," doplnili pracovníci Přístavu. Během akce bude také možnost prohlédnout si a zakoupit výrobky s vánoční tematikou z dílen Centra Přístav, přičemž zisk z prodeje částečně pokryje náklady na materiál a provoz dílen. „Nebo se k nám přijďte jen tak podívat a popovídat si. Těšíme se na vás u Vánočního stromu splněných přání," zněl vzkaz z Přístavu.