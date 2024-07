Charita zajistila na den D zázemí ve Středisku Atrium, přistavěla služební auta, zajistila mycí prostředky, vysavače a do Čáslavi zahradnické náčiní. Po vyřízení nezbytných formalit, proškolení, seznámení s etickým kodexem a společné ranní kávě se dobrovolníci pustili do práce.

„Postupně umyli interiéry 12 charitních aut z různých středisek, všechna auta Střediska Na Sioně, tři vozy charitní pečovatelské služby, jedno auto Centra Maják a jedno z Občanské poradny Střediska Racek,“ vypočítala Kateřina Jarošová, vedoucí Dobrovolnického centra.

Práce šla dobrovolníkům od ruky a dělali ji opravdu poctivě. „Pokud by chtěli změnit zaměstnání, tak si mohou otevřít automyčku,“ dodala se smíchem a s nadsázkou Kateřina Jarošová.

V Čáslavi se měnila před očima zarostlá malá zahrádka před centrem v kultivovaný prostor osázený krásnými květinami. Celý dobrovolnický den probíhal na obou místech v milé a přátelské atmosféře.

Proč si pro dobrovolnický den vybral Philip Morris ČR právě Oblastní charitu v Kutné Hoře? „Kutnohorská charita je jistota, pomáhá mnoha skupinám a jednotlivcům v širokém spektru činností v místě našeho působení. Umí program pro dobrovolníky sestavit, aby to mělo smysl,“ řekla Denisa Sýkorová z oddělení vnějších vztahů Philip Morris ČR.

Doplnila, že je to jedna z forem pomoci komunitám a prostředí, kde žijeme. „Zároveň je to součást péče o sebe sama, takzvaný well-being, kdy děláme něco, co má smysl, a to nám prospívá a rozšiřuje naše obzory do oblastí, které nejsou naší každodenní rutinou,“ uvedla Denisa Sýkorová.

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě v Kutné Hoře vzniklo v roce 2004, samostatným střediskem je od roku 2016 a specializuje se na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají potřebným – seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin, zdravotně postiženým či lidem bez domova.

V rámci akreditovaných programů pomáhají charitní dobrovolníci v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb nebo právě v charitě. Pomáhat ale může každý také dle svých možností i mimo akreditované programy. Nejznámější a největší akcí, do které se zapojují tisíce dobrovolníků, je Tříkrálová sbírka.