Při těchto setkáních se naučí mnoho nového a zažijí i hodně zábavy a dobrodružství. V letošním roce byl prázdninový týden uspořádán odděleně pro mladší a starší klienty.

Zatímco mladší děti strávily prázdninový týden ve středisku a v ulicích města Kutná Hora, vyrazilo sedm starších dětí a mladých dospělých na jižní Moravu. Cesta vlakem do Starého Města u Uherského Hradiště byla sice dlouhá, ale na jejím konci čekalo na účastníky ubytování v krásném prostředí eurokempu Bojkovice. Koupání v bazénu, turistické výlety po okolí, návštěva ZOO, volejbal a fotbal – to vše se vešlo do programu. A nejen to. Našlo se místo i pro povídání, sdílení zážitků a emocí, vytváření deníků atd.

Pro některé klienty to bylo poprvé, kdy mohli vyjet někam bez rodičů a zažít situace, které jsou pro jejich spolužáky běžné. Například spát v chatkách, umět se postarat sám o sebe nebo fungovat celý den v kolektivu.

„Byly i náročnější chvíle, únava, smutek, špatná nálada, ale všichni to dokázali ustát, navzájem se povzbudit a podporovat. Jinak jsem často zaznamenala smích, pošťuchování, spolupráci a rozvíjení kamarádských vztahů,“ vyprávěla Irena Řezníčková-Šenkapounová ze sociálně aktivizační služby. Právě navazování hlubších kamarádských vztahů je pro klienty velmi důležité, protože jsou často ohroženi sociálním vyloučením.

Tématem prázdninového týdne pro mladší děti bylo Poznej Kutnou Horu. Do tohoto úkolu se děti pustily za pomoci různých her a úkolů v městských parcích a ulicích. Navštívili i několik památek – chrám sv. Barbory, GASK, Hrádek, katedrálu v Sedlci a další. Ve středu si děti užily canisterapeutické dopoledne s pejskem Jumbem ze spolku Prostě srdcem.

Kromě bohatého programu se klienti učili, jak samostatně posvačit a připravit si pití (například šťávu), něco koupit nebo vytvořit zážitkový deník formou koláže. Pravidelně se také věnovali nácviku relaxace. „Nejvíce se mi líbilo vyrábění pražského groše na Hrádku a běhání na čas,“ řekl desetiletý Tom a jeho maminka dodala: „Děkujeme za skvělý prázdninový týden, Tomášek se těšil na každý den.“

Poděkování patří také všem klientským rodinám, pracovnicím Střediska Na Sioně a především firmě Čemores, která umožnila pobyt starších dětí na jižní Moravě. Snad se podaří uskutečnit prázdninový týden v podobném formátu i napřesrok.