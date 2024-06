Nikola Fundová dnes 09:10

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bleší trh v parku U Tří pávů na Palackého náměstí v Kutné Hoře se konal v sobotu 8. června od 10 do 17 hodin. Dopoledne ho zpestřilo vystoupení hudební školy Yamaha, respektive dětí od jednoho roku do osmi let v doprovodu své lektorky.