Zabořit se do měkkého, smaragdově zeleného houpacího křesla, dívat se na nebe a špičky tisů a jen tak být. To je od úterý 9. července možné v parku U Tří pávů, zelené oáze na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Spolek Kutnopolis v roce 2022 vyzval sousedy, aby svojí účastí na tombole na slavnostech Zažít město jinak přispěli na pořízení nějakého hravého prvku do veřejného prostoru. „Podařilo se. A od té doby jsme spolu s městem hledali, jako formu by mohl prvek mít a kam by ho bylo vhodné umístit,“ řekla místopředsedkyně spolku Lenka Najjar.

close info Zdroj: Lucie Römer zoom_in Ze křtu houpacího křesla v parku Tří pávů na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Nakonec padla volba na oblíbený park U Tří pávů. Spolek z peněz vybraných mezi kutnohorskými sousedy pořídil bytelný stojan. Závěsné křeslo spolku věnovala místní výrobkyně těchto relaxačních pomůcek Tereza Řeháková alias houpajda.cz. Na křtu zaznělo kromě svištění smaragdové látky vzduchem i několik písní v podání Moniky Václové s doprovodem.

Kutnopolis spolu s dalšími spolky a místními organizacemi zároveň připravuje pátý ročník slavnosti Zažít město jinak. Tentokrát zamíří na Jungmannovo náměstí a těšit se na ni můžete v sobotu 21. září.