Psychiku si přitom lze představit jako obrovský prostor, který v sobě zahrnuje vše, na co lidé myslí, nebo co prožívají. To vše je v každém uloženo, i když na to právě nemyslí, nebo si na to třeba ani nevzpomíná.

Jak toto vše ovlivňuje lidské zdraví a co s tím v praxi dělat? Všechny otázky se bude snažit zodpovědět přednáška Romana Uhrina, ředitele Epicentra zdraví Eden, odborného poradce životního stylu a autora knih o výživě.

Přednáška s volným vstupem v bývalé školní družině v ulici Jana Palacha v Kutné Hoře bude vedena diskuzní formou. Zájemci se mohou také těšit na zdravé a chutné občerstvení.