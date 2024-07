Představte si, že jste kvůli trvalým následkům úrazu náhle přišli o soběstačnost a zůstali zcela odkázáni na pomoc druhých. Každodenní činnosti se v tu chvíli pro vás stanou velkou výzvou, ne-li dokonce bojem. Změnily by se tím zároveň i vaše potřeby? Podmínky pro život rozhodně, ale potřeby, očekávání a touhy by zůstaly.

Každý by chtěl i nadále studovat, rozvíjet se, pokračovat ve své profesi, stýkat se s přáteli, rozhodovat o svém životě a mít nad ním kontrolu. Právě zdravotní postižení bývá pro spoustu lidí častou příčinou ztráty kontaktu s běžným světem.

Na individuální potřeby lidí se zdravotním znevýhodněním na Kutnohorsku dlouhodobě reaguje organizace Rytmus Střední Čechy. V počátcích se zaměřovala na Podporované zaměstnávání. Postupně se podařilo rozšířit nabídku služeb na stěžejní oblasti běžného života a zajistit tak návaznost v jednotlivých životních etapách.

Například Radek spolupracoval s Rytmusem v době studia na střední škole. „V rámci Tranzitního programu jsme mu tehdy pomohli najít dlouhodobou praxi a zároveň asistovali přímo na pracovišti. Radek si díky této zkušenosti také ujasnil, jak chce v životě dál pokračovat. Rozhodl se pro další studium a přihlásil se na střední odborné učiliště, které je 25 kilometrů od místa jeho bydliště,“ začala popisovat propojenost a smysl služeb vedoucí Marcela Rusková.

„Následně jsme Radka učili do nové školy a zpět domů cestovat tak, aby se vyhnul všem rizikům a poradil si s nimi. Aby se uměl orientovat v jízdních řádech a jeho změnách, aby si poradil s časem, který má k dispozici a také aby se dobře seznámil s novým prostředím a fungováním školy. Nyní již Radek cestuje sám a studium zvládá dobře,“ doplnila Marcela Rusková.

Pečující rodiny tak nemusí žít v neustálé izolaci a nejistotě, že se není kam obrátit o pomoc. Oslovit organizaci mohou dospělé osoby ve věku od 16 do 80 let bez ohledu na stupeň postižení, míru potřebné podpory, komunikační bariéry či projevy chování náročné na péči.

„Protože pracujeme převážně v terénu a v přirozeném prostředí klienta, překážkou pro nás není počasí, čas ani vzdálenost. V rámci regionu jsme schopni dojet až 30 kilometrů od Kutné Hory," připomněla Marcela Rusková s tím, že například Petrovi našli zaměstnání na míru. Pomáhá trénovat mladé hokejisty a k tomu si přibral ještě další práci v obchodě s potřebami pro zvířata.

Přístupy zaměstnavatelů k lidem se zdravotním postižením jsou různé a jejich představy o možnostech zaměstnávání také. „I proto je tak důležitá naše podpora, která spočívá i v osvětě, ve vyjasňování možností pracovního uplatnění takového zaměstnance. S tím souvisí a hodně tomu pomáhají i naše asistence na pracovišti,“ zmínila vedoucí služeb Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace v Kutné Hoře.

Kromě ekonomických dopadů a dobré atmosféry se často ukazuje, že takový zaměstnanec je motivovaný uplatnit své schopnosti a přistupuje ke své práci zodpovědně. Což se potvrdilo i u mnoha klientů trvale žijících v pobytové sociální službě – v domově, v chráněném bydlení. Povedlo se jim najít práci, na kterou jsou pyšní.

Dostupná podpora v potřebném rozsahu umožňuje lidem se znevýhodněním učit se bydlet a žít samostatně nebo samostatněji než doposud. Podpora je zajišťována při obstarání obvyklých věcí, které se týkají domácnosti, zdraví, ale i dalších aktivit souvisejících například s volným časem.

„Pan D. nedávno oslavil tři roky spokojeného života v pronajatém bytě. Předtím bydlel mnoho let v domově pro lidi se zdravotním postižením. Podporu při péči o domácnost využívá už jen v malé míře. Sám cestuje a navštěvuje známá místa a přichází s nápady, kam by se chtěl ještě podívat. Na nových výletech využívá podpory služby. Fotografuje, chodí do knihovny, setkává se pravidelně s přáteli. Pan D. nyní vede téměř samostatný život a do „domova“ by se nechtěl vrátit za žádnou cenu,“ vysvětlila dopad terénních služeb Marcela Rusková.

„Je pro nás velkou odměnou, že ve spolupráci s obcemi, odborníky, dalšími organizacemi a veřejností se nám daří vytvářet lepší podmínky ke svobodnějšímu a plnohodnotnému životu pro všechny a bez výjimek. Obraťte se na nás. Kanceláře máme v Kutné Hoře a Kolíně. Společně dokážeme víc,“ dodala Marcela Rusková. Ta je zájemcům k dispozici na mobilu: 773 391 190 nebo na emailové adrese: vedouci.kh@rytmus-sc.cz.