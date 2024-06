Marcela Mommersová dnes 10:37

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šestý Sklenářův den se uskuteční v neděli 16. června v lesoparku na Horním Žižkově nad ulicí Do Polí v Kutné Hoře. Od 13 do 18 hodin to bude odpoledne plné her a soutěží, které potěší malé i velké návštěvníky.