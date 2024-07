Cesta od autobusového nádraží nebo od parkoviště u voršilského kláštera do horní části města může člověku připadat poněkud fádní. Stoupání Poděbradovou ulicí v letním vedru tento pocit ještě umocní.

Obrazy Parabible

Šťastný chodec, který se nechá svést otevřenou bránou do novobarokního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Jeho tělo může spočinout na chvíli v přece jen chladnějším prostředí, duše se může občerstvit rozjímáním v sakrálním prostoru.

V boční kapli upoutává pozornost malá výstava prací studentů Církevního gymnázia sv. Voršily. Nese název Obrazy Parabible. Autoři artefaktů nejsou renomovaní výtvarníci (zatím), ale pod vedením Marie Slavotínkové se pustili do odvážného tématu.

Parabible je kniha, v níž Alexander Flek představuje dávné biblické příběhy tak, jako by se odehrávaly v současných reáliích. Z této knihy si studenti vybrali příběhy a inspirovaní dílem současného výtvarníka Jiřího Sopka se je pokusili ztvárnit.

Možná v někom vzniká pocit, že se tomu nedá moc rozumět. Věřte, dá. Výstava má svůj komentář, texty z Parabible jsou uvedeny nad obrazy, u každého textu, je QR kód, jehož pomocí lze získat původní biblický text přečtený mladými studentskými hlasy.

Dřevo - ruce - srdce

Povzbuzeni odpočinkem u předchozí výstavy není potřeba váhat jít na další přes rozpálené Václavské náměstí výše až ke Spolkovému domu. Tam se lze potkat s díly profesionálů Martina Patřičného a Silvie Belis.

Výstava Dřevo - ruce - srdce nabízí až do konce prázdnin dřevěné obrazy, plastiky a autorskou hravou část pro celou rodinu. Je to zajímavá nabídka do horkých i deštivých dní.