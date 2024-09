Z projektu Pěšky do školy na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře.

Čtenář reportér dnes 11:24

/FOTOGALERIE/ Celý týden na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře se konala akce „Pěšky do školy“. Tento celorepublikový projekt nese za cíl zvýšit počet dětí, které se budou dopravovat do školy pěšky, na kole nebo na koloběžce a tím se bude zlepšovat dopravní situace před školou. Do tohoto projektu se zapojila opravdu celá škola.