Foto: Čtvrťáci se snažili vylepšit klima častější chůzí i úklidem kolem školy

Čtenář reportér

Děti ze třídy 4.A na Základní škole T. G. Masaryka v Kutné Hoře oslavily Den Země netradičně. Nejprve se zapojily do dubnové týdenní výzvy a snažily se zlepšit klima tím, že do školy a zpět domů chodily co nejvíce pěšky. Odpoledne svůj volný čas trávily maximálně venku na kole, koloběžce nebo jen tak na procházce. Zároveň si u toho měřily počty kroků. Data se zaznamenala do tabulky a následně odeslala organizátorům výzvy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z oslavy Dne Země v režii třídy 4.A Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře. | Foto: Petra Formáčková

S kamarádem Onl@jnem jsme si v předvečer svátku naší planety dále vysvětlili pojmy jako uhlíková stopa, skleníkový efekt, doprava a emise. Posuzovali jsme výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy, jejich dopady na klima, diskutovali jsme o tom, jakým způsobem výběr dopravy mění naše klima. Záměrem akce také bylo, aby někteří přehodnotili způsob dopravy do školy, aby více chodili pěšky nebo alespoň používali sdílenou dopravu. Foto: Děti z kutnohorské Masarykovy školy vynášely Moranu. Skončila ve Vrchlici V závěru tohoto bloku jsme ještě natočili vzkaz virtuálnímu kamarádovi, zahráli si hry a vytvořili malou interaktivní knížku na téma třídění opadu. Po teoretické části jsme se společně s kamarády ze třídy 2.A vydali uklízet nejbližší okolí školy a přilehlou městskou část. Doufáme, že se na chvíli naší planetě bude zase dýchat o trochu lépe. Petra Formáčková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora