/FOTO/ Výstava ilustrací žáků výtvarného oboru základní umělecké školy k připravované knížce pohádek Radany Štočkové „Kutná Hora a okolí v pohádkách“ pokračuje i po jarních prázdninách. Prohlédnout si ji lze do středy 27. března vždy v pracovních dnech od 12 do 17 hodin v prvním patře Spolkového domu v Lierově ulici v Kutné Hoře.

Foto: Lenka Choutková

Nadaní mladí výtvarníci byli zároveň i prvními posluchači zbrusu nových 24 pohádek. Učitelky jim je přečetly a úkolem dětí bylo ztvárnit děj pohádky nebo to, co je na příbězích zaujalo. Výběr ilustrací do připravované knížky nebyl vůbec jednoduchý, díla se autorům moc povedla. Proto vznikla i výstava.

Některé pohádky čtenáři najdou v knížce tradiční, některé méně, některé o čertech, jiné o obrech, skřítcích a o jejich soužití s lidmi. Společným jmenovatelem je pak místo děje - Kutná Hora a její okolí.

Místa, kde se pohádky odehrávají, určitě stojí za návštěvu. Zájemci budou mít v knížce vydatnou pomůcku v podobě podrobné mapy Kutné Hory, původně určené pro orientační běh. Jedná se tak i o netradiční formu propagace pohybu dětí, zvláště toho orientačního. Více o sportu pro všechny věkové kategorie se lze dozvědět ZDE.

Čtenáři najdou v knížce navíc také soutěž o pěkné ceny. Odpovědi na otázky vyplynou právě po přečtení jednotlivých pohádek.

Knížka Kutná Hora a okolí v pohádkách se v současnosti připravuje do tisku. Zájemci mohou sledovat facebookový profil Kutná Hora na všem možném, který přinese aktuální informace kdy a kde si bude možné publikaci objednat a zakoupit. Případné dotazy lze poslat na e-mailovou adresu adventak@email.cz.