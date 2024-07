V současné době je již skoro dokončeno nové album Veroniky Havránkové s názvem Siločáry noci, na kterém se podílel textař a novinář Ivan Blažek a jeho kolega skladatel, muzikant a výtvarník Oldřich Popek.

| Video: Youtube

„Kdy album vyjde? Až s tím budu stoprocentně spokojená. A jaké že mám pak dál plány? Žádné. Vše plyne tak, jak má, a co má být, to bude. Já budu ráda, když se vám bude líbit, když si v tom každý najde to své a bude dělat komukoliv radost,“ uvedla zpěvačka Veronika Havránková.