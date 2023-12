/VIDEO, FOTOGALERIE/ Turbulentní okamžiky zažila v neděli 17. prosince na vánočním turnaji okresních dívčích výběrů na umělé trávě v nafukovací hale v areálu fotbalového centra mládeže AC Sparta Praha na Strahově čáslavská fotbalistka Lucie Vokounová.

Dívčí výběr Okresního fotbalového svazu Kutná Hora kategorie WU14 na meziokresním turnaji v Praze | Video: Irena Skaláková

Brzy po začátku prvního zápasu s děvčaty z Mělnicka schytala od protihráčky ránu kolenem do žeber a nevypadalo to s ní vůbec dobře. Dokonce hrozilo, že ji rodiče budou muset odvézt nemocnice. Dobrým lékařem se ale ukázal být čas a klid, a tak po první šokové reakci a slzách přišlo za necelou půlhodinu zklidnění takové, že se čáslavská bojovnice vrátila ještě v závěru úvodního duelu do hry.

Pro výběr Okresního fotbalového svazu Kutná Hora kategorie WU14 (dívky ročník narození 2010 a mladší) to bylo klíčové rozhodnutí. Lucie Vokounová totiž v dalších dvou utkáních se zástupkyněmi Prahy-západ a Benešovska vstřelila sedm gólů a dotáhla svůj celek k suverénnímu prvenství v odpoledním turnaji.

O dominantním postavení fotbalistek z Kutnohorska na pražském Strahově vypovídala tři vítězství s celkovým skóre 18:0! „A to jsme kvůli řadě omluvenek málem nikam nejeli,“ poznamenal trenér okresního dívčího výběru a rovněž Čáslavi Luboš Hájek. „Lucka Vokounová prožila v Praze krásný osobní příběh, ale jinak musím pochválit za předvedenou hru celý tým. Holky podaly skvělý výkon a měli jsme i silnou, byť málo početnou lavičku,“ pochválil všechny své svěřenkyně.

„Velké poděkování patřilo také rodičům a doprovodu hráček za parádní atmosféru, kterou nám vytvořili,“ zdůraznil Luboš Hájek.

S cenným úlovek se domů vrátila kapitánka týmu Eliška Skaláková, když před hlavní budovou v areálu fotbalového centra mládeže AC Sparta Praha postřehla ekvádorského reprezentanta Angela Preciada a nechala se s ním vyfotografovat. Sparťanské áčko se na Strahově totiž zrovna takticky připravovalo na podvečerní ligový zápas s Teplicemi v epet Aréně.

Dalších pět okresních dívčích výběrů hrálo v sestavě 6+1 svůj vánoční turnaj na dvou hracích plochách v nafukovací hale s umělou trávou již dopoledne, kdy se z prvního místa radovala Praha-východ. Více se dočtete ZDE.