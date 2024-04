/FOTOGALERIE/ Na dvoře školy De Meerpaal v Haagu si hraje asi padesát dětí. Venku fouká vítr a prší, děti tu přesto tráví venku povinně všechny větší přestávky. Hrají fotbal, testují prolézačku nebo si povídají. Zpoza rohu je pozorují dvě školní ovce. Moderní cihlová budova De Meerpaal se nachází, jak název napovídá, kousek od moře. A její návštěvou začala pětidenní exkurze do Nizozemí, na kterou Eduzměna/Centrum podpory vzdělávání pozvalo ředitele, učitele a další partnery z oblasti vzdělávání.

Z výjezdu učitelů z Kutnohorska za inspirací do Nizozemska. | Foto: Lucie Römer

Třicet osm zástupců škol z Kutnohorska a dalších pilotních regionů Eduzměny navštívilo deset škol a zúčastnilo se odborných přednášek. Cílem cesty bylo načerpat inspiraci v zemi, která má dobré výsledky zejména ve well-beingu žáků a je zajímavá i způsobem organizace škol.

Mezi ministerstvem a školami zde fungují tzv. school boards – holandské verze českého středního článku. Ty za školy řeší nábor zaměstnanců, údržbu budov i vzdělávání učitelů. Díky tomu není vedení škol tak přetíženo provozními a administrativními povinnostmi.

„Dalším cílem je prohloubit propojení lidí z regionu,“ komentoval výjezd Ondřej Matějka, ředitel vznikajícího Centra podpory vzdělávání, které cestu uspořádalo.

Když se zlomí hlava. Studentka zkoumala, jak jsou na tom děti s duševním zdravím

Celkově skupinou rezonovaly silné dojmy z krásné architektury a nábytku, prosklené třídy a že tamní děti tráví zpravidla několik přestávek denně povinně venku. Že je na tamních školách velké ticho, že školy úzce spolupracují se svým širším okolím nebo že v Nizozemí chodí děti na základní školu od 4 do 12 let. „Nezažívají tedy stres ze změny budovy a zvykají si po celou dobu stejná pravidla,“ řekla Miroslava Vagenknechtová, regionální průvodkyně Eduzměny/CPV a ředitelka chrudimské mateřské školy.

Skupina ale také viděla, že tamní školy mnohdy nemají vlastní jídelnu a tělocvičnu a vozí děti i čtvrt hodiny daleko autobusem nebo že ani čtyřleté děti po obědě neodpočívají, ale pokračují ve výuce.

Z výjezdu učitelů z Kutnohorska za inspirací do Nizozemska.Zdroj: Lucie Römer

„Školy jsou v Nizozemí prostoupeny jakousi lehkostí a klidem, který však není vynucován dosazenou autoritou. Umožňují ho spíš srozumitelně nastavené role a vzájemná spolupráce,“ uvedl Miloš Březina, vedoucí kutnohorského Týmu duševního zdraví. Holanďané podle něj lépe rozumějí potřebám dětí a žáci a učitelé mají méně hierarchický vztah. Děti si určují svoje rozvojové téma a učí se již od raného věku přemýšlet o své osobnosti, limitech a silných stránkách. „To je vynikající prevence duševních obtíží,“ okomentoval to Březina.

„Hodně mě tam zaujal důraz na rozvoj socio-emočních dovedností dětí, například metodou PBIS,“ řekla Lucie Francová, vedoucí oddělení školství a kultury na Městském úřadě v Kutné Hoře. V mnoha třídách při vstupu do třídy děti na nějaké vizuální pomůcce označí, s jakou náladou přichází do školy, povídají si o tom s učiteli a během dne mohou své znaménko změnit. „Více řeší individuálně každého žáka,“ uvažuje Francová. Každá škola si zároveň stanovuje základní pravidla práce a chování, která důsledně dodržují všichni žáci i zaměstnanci. „Vytváří to bezpečné prostředí,“ dodala Lucie Francová.

Učitelé z Kutnohorska čerpali ve větším počtu inspiraci na vlašimské škole

Zástupkyni ředitelky Základní školy Církvice Šárce Viktorové se líbilo, jak nizozemská vzdělávací zařízení zapojují rodiče. „Třeba i formou společné snídaně či večeře,“ upřesnila. Ocenila také, že přizývají žákovské parlamenty do školské rady nebo že vedou školní týmy každodenní porady k úvodu a konci dne zaměřené na pocity. „A že dají dětem možnost jít ven i v dešti,“ usmála se Šárka Viktorová.

Tak schválně, co z inspirace, kterou skupina v Nizozemí načerpala, se propíše do kutnohorských škol. Až uvidíte po školním dvoře běžet ovci, víte, odkud vítr fouká.