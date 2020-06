/FOTOGALERIE/ Dvě významné akce v rámci Roku židovské kultury na Kutnohorsku uspořádal Nadační fond dr. Dagmar Lieblové o víkendu 13. a 14. června. Představení larpové hry Jude raus! v prostorách bývalého pivovaru v Sedlci a koncert k připomínce obětí holocaustu v refektáři Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Larpové představení hry Jude Raus! Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové. | Foto: Klára Horáčková

V těchto dnech je tomu totiž 78 let, kdy byla více než stovka židovských obyvatel Kutné Hory násilně vyrvána z tohoto města a deportována do Terezína a do dalších koncentračních táborů. Ve dvou transportech AAb a AAd zmizela během pár dnů téměř celá židovská komunita nejen z Kutné Hory, ale i z jejího okolí. Většina z nich byla zavražděna během holocaustu.