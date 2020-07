/FOTOGALERIE/ Kdo si chce protáhnout a posílit tělo pod vedením zkušené instruktorky Lucie Rubášové a zároveň se psychicky naladit v prostředí městské přírody, pro toho je tady Letní jóga v horní části parku v Čáslavi vedle Mateřské školy U Bašty. Ta se koná každou prázdninovou středu od 18.30 do 19.30 hodiny.

Letní prázdninová jóga v parku v Čáslavi. | Foto: Jana Teklová

Za deště se bude cvičit v kreativním prostoru RůznoRadost, aby zájemci o cvičení nepřišli. Od září cvičitelka Lucka rozjede pravidelné hodiny jógy a také pilates v RůznoRadosti. Na cvičení bude puštěný difuzér, který zvlhčuje vzduch a zároveň poskytuje příjemné aroma. Lucie se věnuje cvičení již několik let a vděčí mu za to, že ji pomohlo dostat se z vážného úrazu zase zpátky do formy.