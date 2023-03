/FOTOGALERIE/ Jedenáctý turnaj Mariášové unie se konal v sobotu 18. března v hospodě Severka v Libenicích. Křížový mariáš si tam pod dohledem hlavního pořadatele a rozhodčího Ladislava Kubíčka zahrálo 24 karbaníků, včetně zástupců Čáslavi, Zruče nad Sázavou a Hlízova. Motto celé série zní: Hraj ze své karty a sleduj snímání.

Z turnaje v křížovém mariáši v hospodě Severka v Libenicích. | Foto: Petr Severa

Do konce sezony zbývají příznivcům čertovských obrázků dva turnaje: v sobotu 1. dubna v restauraci Gourmet v pražských Štěrboholech a v sobotu 15. dubna v čáslavské hospodě Na Fortně. Prezentace je vždy mezi 8. a 9. hodinou. Možnost zahrát si dostanou i nově příchozí zájemci, vždyť dříve jezdilo na mariášovou ligu třeba i 80 hráčů. V ceně startovného 300 korun je vždy polévka, oběd a ceny pro všechny jednotlivce.

Průběžnému pořadí zatím dominuje Vladimír Šic z Prahy před Romanem Krausem z Prahy a Václavem Dittrichem st. z Libodřic.

Pořadatelé z Mariášové unie by uvítali nejen více karbaníků, ale rádi by také rozšířili nabídku restaurací, kde by se karty mohly hrát. Zájemci se mohou ozvat Ladislavu Kubíčkovi na mobilní telefon 605 283 700. Kalendář s rozpisem dvanácti až čtrnácti turnajů v nové sezoně 2023/2024 bude vydán s předstihem do konce srpna. V plánu je obnova čtyřčlenných týmů.

I když se na turnajích hraje dvacetihaléřový mariáš, peníze jsou jen pomocné body. Nejhorší prohrál v libenické hospodě Severka za celý den 67 Kč a vítěz vyhrál 49,40 Kč.

Pořadí v Libenicích: 1. Vladimír Šeindelář (Straškov u Řípu), 2. Miroslav Hrbek (Lhota u Přelouče), 3. Miroslav Čunát (Milevsko), 4. Ladislav Stýblo (Škudly u Přelouče), 5. Jaroslav Zelený (Přelouč), 6. Pavel Mroček (Liberec), 7. Zdeněk Mráček (Žďár nad Sázavou), 8. Václav Dittrich ml. (Zruč nad Sázavou), 9. Vladimír Šic (Praha), 10. Václav Dittrich st. (Libodřice), 11. Zdeněk Šulc (Jablonec nad Nisou), 12. Stanislav Černuška (Hlízov), 13. Ladislav Kubíček (Jirny), 14. Roman Kraus (Praha), 15. František Nejedlo (Čáslav), 16. Miroslav Krýbl (Liberec, rodák z Libenic), 17. Jiří Majer (Lštění), 18. Václav Severýn (Liberec), 19. Josef Frýba (Praha), 20. Florian Bosák (Praha), 21. Bohumil Hrubeš (Pelhřimov), 22. Jiří Šmejkal (Kouřim), 23. Karel Soused (Kladno), 24. Antonín Čahoj (Lošánky).

Ladislav Kubíček, Petr Severa