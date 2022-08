Pamětníci, vzpomínáte na komunistický (jak jinak v šedesátých) časopis Svét sovětů? Remitenda tohoto plátku činila asi 95%. Dokud, na žádost jistého soudruha, nebyli povoláni pan Jiří Winter - Neprakta a pan Miloslav Švandrlík, aby se pokusili s časopisem něco udělat. Udělali. Změnili název na S 36, tedy Svět sovětů 36 stránek, no SS by ani koncem šedesátých neprošlo, a na poslední straně obálky začali publikovat komiks (tehdy "kreslený seriál") Konec upírů na Rusi. Remitenda klesla k 10%.

Zažijte dobrodružnou prohlídku v noční kostnici. Doplní ji varhanní koncert

A pak přišel jednadvacátý srpen, rusáci obsadili redakci a vše, včetně originálů, spálili na dvorku. 13 pokračování se zachovalo a na ty, ale i na další kresby vás zveme na vernisáž výstavy do Klubu Čtrnáctka. 66 let po přepadení Maďarska, 54 let po přepadení Československa a půl roku po přepadení Ukrajiny. Rudou armádou.

Ota Kmínek