/FOTOGALERIE/ Málokdo z nás navštívil Senegal. A mnozí z nás donedávna ani nevěděli, ve které části Černého kontinentu se nachází. Pak přišel legendární senegalský Dakar, tedy jeden z nejtěžších automobilových a motocyklových závodů na světě. Z našich závodníků jej nejvíc proslavil Karel Loprais na Tatrovce.

Zážitky z bydlení v Senegalu v podání Lucie Masopustové. | Foto: archiv Lucie Masopustové

Ale odpoledne v Pivovárku v Rataji nad Sázavou již tuto sobotu 22. srpna v 15 hodin nebude o slavné Rallye. Bude to vyprávění doplněné promítáním o tom, jak se žije mezi senegalskými domorodci. Jedna z občanek Rataje Lucie Masopustová si tuto zemi natolik oblíbila, že si tam zařídila svůj nový domov. Koupila tam parcelu, nebo spíš pozemek, na které dnes žije a vlastně tak trochu vyučuje. Šíří osvětu. Do této země totiž vtrhlo do pozdního feudalismu druhé tisíciletí. Se všemi svými klady, ale také zápory. Do země s nulovou infrastrukturou se rozšířil mor devadesátých let minulého století s horami plastů.