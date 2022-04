"No, co vám budu povídat,

v loňském roce, tedy v roce 2021, slavila Galerie Chodba v Ratajích nad Sázavou kulaté výročí. Oslavila to výstavou našeho velkého kámoše Igora Ševčíka, dej mu pánbůh… První výstava v Galerii klubu Čtrnáctka byla v roce 2006. A tím to začalo.

Popichoval mne Kobra, tedy Josef Kobra Kučera, nestor českého kresleného humoru, abych z čerstvě otevřeného Klubu Čtrnáctka v Ratajích nad Sázavou udělal prostor, kde by mohli vystavovat veselí lidé, vládnoucí perem, tužkou, nebo i klávesnicí počítače. Tedy humoristé, karikaturisté, kolážisté i asamblážisté, lehce shrnuto jedním slovem – srandisté. A navázal tím na jeho projekt „Salon kresleného humoru“ z pražské Malostranské besedy, který jsem mu mnohdy pomáhal realizovat, a za který mu dodatečně děkuji.

Letos budeme dovršíme kolem třičtvrti stovky výstav. Ale někteří tu již byli dvakrát. Vlastně nevím, jak to počítat. Tedy za šedesátkou jsme určitě. Že by letos sedmdesátka? Jako já? Musím to začít lépe sledovat a ještě lépe zapisovat do dvířek elektrického rozvaděče Klubu Čtrnáctka.

Začínáme 16. sezonu výstav kresleného humoru. Jako první se nám představí veselá dvojice Michal Vaněček s Václavem Rážem. Kreslíř – ilustrátor a spisovatel. Nebo obráceně? Na to, jak to vlastně je, se jich můžeme zeptat již za týden, v sobotu, 2. dubna ve 3 odpoledne. Jen na úvod: Michal Vaněček, původem hodně úspěšný IT. Tedy bez zkratek – Ajťák. Napsal několik knížek – hlavně pro děti. No několik: zaplnily by vám třeba půl regálu v knihovně… Koncem desátých let tohoto tisíciletí se dal umělecky dohromady s kreslířem Václavem Rážem. Vzájemně se inspirují ve své tvorbě a výsledkem toho je duo Marvin.

Jak vidíte, historie je, skoro by se dalo říct, všeobjímající. I letošní sezona v Galerii kresleného humoru Klubu Čtrnáctka v Ratajích nad Sázavou, bude pestrá a povětšinou veselá. Nejen v Praze a ve větších městech jsou galerie. Naše vesnická galerie má však ještě jeden unikát. S velkou pravděpodobností je to jediná stálá výstavní síň kresleného humoru v Evropě."

Oto Kmínek

