Mysleme na ně ještě předtím než udeří ty největší mrazy. Sýkorky zůstávají

/FOTOGALERIE/ Jsou příjemnými společníky a určitě vděčné za každé sypání. Mysleme na to, že sýkorky a další ptáci, kteří neodlétavají do teplých krajin, v zimě nenajdou dost potravy a nezapomeňme na přikrmování. Tak, jako to udělal náš čtenář Petr Beran, který této chvíle využil k jejich zvěčnění.

Sýkorky v zahradě v Rožmitále pod Třemšínem. | Foto: Petr Beran