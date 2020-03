V pondělí ráno se uskutečnilo oficiální přivítání ve vestibulu školy ředitelkou Jaroslavou Drabešovou za doprovodu malých zpěváčků ze školního sboru Palášek pod vedením učitelky Jiřiny Vlasákové. A od druhé vyučovací hodiny začal ten správný kolotoč.

Každý zahraniční student musel totiž během týdne navštívit každou třídu na druhém stupni s dvouhodinovou prezentací o své zemi a hodinovou prezentací v pátých třídách. Sestavit plán prezentací pro každou třídu bylo tak 'opravdové umění'. Nicméně se zadařilo a vše probíhalo v plném proudu.

Žáci se opravdu snažili - zakreslovali o hodinách do mapky polohu země, kreslili vlaječky, zapisovali zajímavosti do sešitu, komunikovali v angličtině. A když se někomu nedařilo správně položit zvídavou otázku? Nevadí. Hosty doprovázeli do tříd ostřílení překladatelé z řad našich starších žáků.

V úterý odpoledne se po škole linula vůně ze školní kuchyňky. Proč? Vařilo se. A co? No přece dobrůtky na středeční Global Village v tělocvičně. Zahraniční studenti si připravili typické pokrmy a nápoje z jejich země, které pak žáci celé dopoledne ochutnávali. Tak třeba - výborný zázvorový čaj, karamel, sušené maso, milk tee, maso po indicku…

No, a aby se vzácní hosté odpoledne nenudili a také poznali krásnou Kutnou Horu s bohatou historií, připravili si pro ně žáci a učitelky odpolední program. Prvním prohlídkovým okruhem provázela učitelka Markéta Krčmářová - Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Hrádek, chrám sv. Barbory i Kamenná kašna, druhým pak učitelka Věra Matějková - kostnice, Sedlec, chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Projekt si všichni moc užili.

Markéta Krčmářová, učitelka 2. stupně