Tento týden: ✔️ středa 6. července Válkovo kočovné divadlo v zámeckém parku (od 17 hod.) ✔️ čtvrtek 7. července pohádka - Čarodějná pohádka (od 11 hod.) a cvičení jógy v zámeckém parku (17.30 hodin), ✔️ pátek 8. července Robinson Crusoe (20:00, vstup do areálu v 19 hodin), ✔️ sobota 9. července. Láska nebeská (20:00, vstup do areálu v 19 hodin), ✔️ neděle 10. července Muž se železnou maskou (20:00, vstup do areálu v 19 hodin).