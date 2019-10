/FOTOGALERIE/ Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Jeho koordinátorem v České republice je Český olympijský výbor.

Ze sportovního dne žáků 1. stupně na ZŠ T. G. Masaryka v Kutné Hoře v rámci Evropského týdne sportu. | Foto: Radek Jásek

Letošní, již pátý ročník probíhá ve dnech od 23. do 30. září s mottem Najít si čas sportovat, a to nejen po dobu zmíněného týdne, ale po celý rok. Je určen všem, bez ohledu na věk, původ či fyzickou zdatnost. Program je strukturován do celé řady oblastí - školního prostředí, na pracoviště, do sportovních klubů, fitness center nebo venkovních prostor.