Distanční výuka – v současné době velmi často skloňované slovní spojení. Ve společnosti vyvolává velké emoce. V praxi vypadá různě, ne vždy je zcela funkční, a zejména proto se část společnosti staví do opozice. Distanční výuka jednoznačně nahrává malým školám. Menší počet žáků ve třídách umožňuje nejen při běžné výuce, ale právě nyní prostor k individuální práci a nepochybně také individuálnější přístup.

Distanční výuka na ZŠ Bílé Podolí | Foto: archiv školy

„Na podzimní distanční výuku jsme se připravili,“ popisuje ředitelka malotřídní školy v Bílém Podolí. „Stejně jako jiné školy máme za sebou jarní zkušenost. Snažili jsme se vyvarovat chyb, maximalizovat kontakt s žáky a eliminovat zapojení rodinných příslušníků. Z tohoto důvodu jsme se také před samotným začátkem důsledně věnovali tréninku žáků v samoobsluze školní IT techniky,“ uvedla dále Stanislava Šindelářová. „Pracovali jsme s žáky na tvorbě přihlašovacích údajů, zasvětili je do problematiky hesel, učili je zorientovat se v novém online prostředí a v neposlední řadě trénovali pořizování a vkládání příloh. Cílem bylo připravit žáky na distanční výuku, aby bez ohledu na věk nebyli závislí na pomoci rodičů při plnění školních povinností. Díky Šablonám (dotaci EU) disponuje škola 30 tablety, což je při počtu žáků 24 vysoký nadstandard. Vyhověno tak bylo všem zájemcům o zapůjčení školní IT techniky na distanční výuku.“