Na táboře děti soutěžily na Olympijských hrách

/FOTOGALERIE/ Basketbal, fotbal, vybíjená, házená ale i individuální disciplíny jako běžecká štafeta, skok do výšky nebo třeba běh do schodů či do kopce. To je jen malý výčet soutěžních aktivit Dětského sportovního tábora pořádaného spolkem DST Olympia Kutná Hora z.s., který se pomalu chýlí ke konci.

Dětský sportovní tábor pořádaný spolkem Olympia Kutná Hora v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. | Foto: archiv spolku