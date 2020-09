/FOTOGALERIE/ Na Václavském náměstí v Uhlířských Janovicích bylo instalováno Jedenáct Kamenů zmizelých takzvaných "Stolpersteine". Jsou trvalou památkou na rodinu Pickovu, Friedmannovu, Lissauovu, Žofii Spieglovou, Františku Fischerovou a Bertu Hermannovou.

Pokládání kamenů Stolpersteine v Uhlířských Janovicích. | Foto: Petra Burdová

Pietního aktu se zúčastnil potomek Žofie Spieglové Petr Yitschak Spiegl. Jedná se o první fázi instalace kamenů. V roce 2022 uplyne osmdesát let o transportu Židů z Uhlířských Janovic do Terezína. Transportováno bylo třicet šest židovských občanů. Během následujících dvou let by organizátoři instalovali Stolpersteine pro další oběti Holocaustu.